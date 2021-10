Moby e Toremar aprono da oggi le prenotazioni 2022 per l’isola d’Elba

L’estate del 2021 sull’isola d’Elba si prolunga fino al 2022. Da oggi infatti è possibile prenotare le tratte Moby e Toremar per l’Elba per i ponti e le vacanze del prossimo anno.

Con oltre cento corse al giorno nei periodi turistici di punta, e la possibilità di raggiungere i tre porti dell’isola, secondo le proprie esigenze, con gli approdi a Portoferraio, a Rio Marina e a Cavo, la destinazione è aperta a tutti i turisti.



Torna anche l’opzione “Parti prima” che permette ai viaggiatori in possesso di questo biglietto di prendere il primo mezzo Moby e Toremar disponibile da Piombino all’Isola d’Elba e viceversa evitando in questo modo attese in banchina e capitalizzando il proprio tempo e permettendo di godersi fino all’ultimo le spiagge, i paesaggi e i borghi elbani.



Inoltre è già possibile prenotare fin d’ora anche le corse di Toremar per le altre isole dell’Arcipelago Toscano: da Livorno per Gorgona e Capraia e viceversa, da Piombino e Rio Marina per Pianosa e viceversa, da Porto Santo Stefano per l’Isola del Giglio e per Giannutri e viceversa.