Digital Meet, l'aeroporto come incubatore del turismo

di Alberto Caspani

La rivoluzione digitale passa per gli aeroporti. A confermalo sono i numerosi esperti intervenuti in chiusura di Digital Meet, il festival italiano sull'alfabetizzazione digitale ospitato a Milano. Biometria, procedure contactless, intelligenza artificiale e uso di droidi sono infatti alcune delle tecnologie che, sulla spinta della pandemia, stanno facendo degli scali internazionali gli incubatori ideali dell'innovazione.

"Grazie ai recenti lavori di riqualificazione dell'aeroporto di Linate - spiega Fabio Degli Esposti, direttore Information&Communication Technology Sea Milano Airports - è oggi possibile vivere in anteprima in Italia quelle esperienze di "seamless journey" (viaggio senza interruzioni) che presto entreranno a far parte della nostra nuova quotidianità".



Le procedure di flow monitoring che accompagnano l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri travalicano ormai la dimensione del volo e, grazie a un tracciamento sempre più sofisticato e capillare, finiscono per interagire direttamente con l'accoglienza negli hotel, gli spostamenti urbani, le abitudini di consumo. "La semplificazione e la velocizzazione del riconoscimento dei passeggeri - riconosce Giorgio Palmucci, presidente di Enit - è un vantaggio enorme dal punto di vista del recupero dei volumi, così come dell'aggiunta di valore dei servizi, ma dobbiamo stare molto attenti nel valutarne anche gli impatti sulla privacy e sulla forza lavoro umana, perché le emozioni trasmesse all'esperienza di viaggio non possono essere sostituite dalla tecnologia. Il viaggio del futuro dovrà bilanciare sicurezza sanitaria e libertà con accortezza sempre maggiore".