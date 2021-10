Transavia, aperto il collegamento Roma-Parigi Orly

Ha debuttato la rotta invernale di Transavia che collega Roma a Parigi Orly. Il primo volo è decollato venerdì 22 settembre. La novità “riflette il nostro desiderio di offrire più destinazioni citybreak ai nostri passeggeri – spiega in una nota Nicolas Hénin, chief commercial officer of Transavia France -. Abbiamo molte aspettative su questa rotta, motivo per cui questo servizio verrà esteso alla prossima estate”.

Durante la stagione invernale il vettore collegerà lo scalo di Fiumicino anche a Nantes, con 2 frequenze settimanali

(il giovedì e la domenica) e a Rotterdam, con 4 voli a settimana (il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica).