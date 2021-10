Domenico Foggetti nominato direttore commerciale di HelloFly

HelloFly, dopo aver annunciato il posizionamento di un aeromobile Saab 2000 presso lo scalo di Trapani Birgi, torna a puntare sul mercato italiano. L’ultima notizia diffusa dalla compagnia aerea maltese riguarda la nomina di Domenico Foggetti (nella foto) quale chief commercial officer.

Dopo una lunga gavetta in AirOne ricoprendo svariati ruoli in ambito sales, tra qui quello di direttore commerciale per il Sud Italia nel 2007, Foggetti è stato country manager BeLux per Alitalia e successivamente country manager Albania per conto di Blue Panorama.



“Sono particolarmente felice di affiancare la famiglia Longo in questa nuova sfida professionale – dichiara Domenico Foggetti –. HelloFly ha deciso di investire sul mercato italiano e io sono pronto a contribuire allo sviluppo commerciale di questo vettore, già noto sul mercato per la sua attività charter a supporto di società sportive, operatori leisure e Mice, con particolare attenzione ad eventuali opportunità di linea, con un rinnovato approccio e visione di business del trasporto aereo”.

Foggetti lavorerà in sinergia con Gianfranco Longo, chief operations officer di HelloFly, con il quale si occuperà di definire e implementare una strategia multi-canale in grado di garantire al vettore un rapido sviluppo rispetto ai vari segmenti di mercato.