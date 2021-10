Itabus sigla un accordo con il car sharing Enjoy

Accordo per la mobilità sostenibile fra Enjoy, il servizio di car sharing di Eni, e Itabus, il nuovo operatore di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza di casa Italo.

Da oggi per i viaggiatori sarà possibile acquistare voucher prepagati per l’utilizzo dei veicoli Enjoy direttamente dal sito di Itabus. Questo permetterà a chi si sposta in autobus su medie e lunghe percorrenze di proseguire il proprio percorso fino alla destinazione finale con la soluzione del car sharing.



Al contempo questa formula può facilitare gli spostamenti degli utenti in partenza, che potranno raggiungere le autostazioni da cui parte Itabus prenotando il servizio Enjoy con un semplice click. L’operatore di car sharing è presente nelle città di Milano, Roma, Firenze, Bologna e Torino.



La partnership con Enjoy fa parte della più ampia collaborazione già avviata tra Eni e Itabus: tutti i mezzi Itabus sono infatti alimentati con il carburante Eni diesel+, il gasolio premium che contiene il 15% di componenti biodiesel certificate come “sostenibili” e che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali.



La partnership consentirà di ridurre l’utilizzo dei mezzi privati in circolazione, e avrà come punti di forza la qualità e gli elevati standard di sicurezza e servizi offerti da Itabus ed Enjoy ai propri clienti.