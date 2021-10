Bagagli, check-in, cambio volo: la politica di Volotea per la continuità territoriale

“Ci tengo a ribadire un punto per noi importantissimo: tutti i passeggeri in continuità territoriale possono portare in cabina il proprio bagaglio a mano e imbarcare un bagaglio in stiva, senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo”. Così Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, puntualizza la posizione della compagnia su un tema legato ai voli in continuità territoriale dalla Sardegna.

La politica commerciale del vettore su queste tratte prevede infatti un bagaglio in stiva per passeggero fino a 25kg, un bagaglio a mano gratuito fino a 10 kg, il check-in gratuito in aeroporto e cambi illimitati. Per quanto riguarda invece i bambini, al di sotto dei 2 anni viaggiano gratuitamente, mentre per i bambini fino ai 12 anni si applica uno sconto del 30% sulla tariffa base (tasse escluse).



“Sul sito è poi possibile acquistare servizi extra – conclude Rebasti -, ad esempio l’imbarco prioritario o la scelta di uno specifico posto a sedere, che sono assolutamente opzionali e a discrezione del passeggero. Le nostre tariffe rispondono pienamente ai requisiti richiesti dal bando della Regione Sardegna e ci stiamo impegnando al massimo per offrire ai nostri passeggeri il miglior servizio possibile, con voli puntuali e comodi”.