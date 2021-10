Delta sceglie Nicolas Ferri come vp Europa, Medio Oriente, Africa e India

È Nicolas Ferri il nuovo vice president Europa, Medio Oriente, Africa e India di Delta Air Lines. Dalla sede di Parigi il nuovo manager supervisionerà le principali iniziative strategiche, commerciali e di customer experience nella regione, lavorando a stretto contatto con i partner europei di joint venture di Delta, Air France, Klm e Virgin Atlantic.

"Delta è il vettore preferito per i collegamenti transatlantici e la vasta esperienza di Nicolas a livello internazionale – ha detto Alain Bellemare, president-international - e nelle alleanze sarà vitale per il nostro continuo successo, ora che la domanda e la riapertura di corridoi di viaggio in tutta la regione sono in aumento. Con i passeggeri che tornano a volare, guardiamo con ottimismo al 2022 e alla ricostruzione del nostro portafoglio".



In Delta da oltre 10 anni Ferri è stato come ultimo incarico chief commercial officer del partner Aeromexico, dall'agosto 2019.