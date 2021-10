Continuità in Sardegna, oggi il verdetto del Tar sui ricorsi di Volotea e Ita Airways

Non è ancora finito il testa a testa tra Volotea e Ita Airways per l’assegnazione delle rotte di continuità in Sardegna. È atteso per oggi, infatti, il verdetto del Tar sui ricorsi presentati dalle due compagnie.

Nel caso di una vittoria della low cost, questa finirebbe per risparmiare 4 milioni di euro, ovvero, si legge su La Nuova Sardegna, la differenza tra l’offerta presentata nella prima gara – poi bocciata per un vizio di forma - e nella seconda.



Ita Airways, da parte sua, vorrebbe ribaltare la situazione e aggiudicarsi l’assegnazione delle rotte di continuità. La compagnia era stata infatti battuta dalla low fare a causa di un piano industriale giudicato “zoppicante”.