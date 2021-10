Aeroporto di Olbia: al via il piano voli per la stagione invernale

Partirà domenica 31 ottobre la stagione invernale dell’aeroporto di Olbia. Riconfermati i collegamenti internazionali con Amsterdam (operato da Transavia in codeshare con Klm) e Barcellona, con la low cost Vueling, quest’ultimo operato a partire dalle festività natalizie.

Sul fronte dei voli domestici invernali, Volotea oltre che i collegamenti in continuità territoriale con Milano Linate e Roma Fiumicino, collegherà Olbia con Bologna, Verona e Torino a cui si aggiungeranno, durante le festività natalizie, Bergamo,

Napoli e Venezia.

EasyJet aumenterà le frequenze del consolidato collegamento con Milano Malpensa e come novità estenderà dal 17 dicembre 2021 la rotta con Bergamo.



La stagione estiva 2021 si archivia con risultati ritenuti piuttosto soddisfacenti considerato il periodo.

Lo scalo si è contraddistinto nel panorama degli aeroporti italiani tra i top performer in termini di traffico passeggeri, evidenziando nel periodo da gennaio ad agosto 2021 risultati superiori alla media (-34% Vs 2019 contro il -69% della media degli aeroporti italiani). Da evidenziale le performance registrate nel segmento domestico, che cresce del 3% rispetto allo stesso periodo del 2019.