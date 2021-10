United Airlines in Giordania: nuovo volo diretto da Washington ad Amman

Saranno operativi dal 5 maggio 2022 i nuovi voli diretti di United Airlines da Washington DC ad Amman, in Giordania. Si tratta del primo volo diretto che collega le due capitali e e sarà operato tre volte la settimana.

L’annuncio di United è chiaro segno di come i viaggi internazionali dagli Stati Uniti siano sulla via della ripresa. Un recente sondagigo ha infatit mostrato come il 65% degli operatori negli Usa abbia prenotazioni di viaggi per questo autunno, rispetto a solo il 15% della stagione precedente.



“Grazie ai rigidi protocolli anti-Covid che abbiamo attuato - commenta Malia Asfour, direttore del Jordan Tourism Board North America - i viaggiatori potranno sentirsi a loro agio nel visitare il nostro Paese. Quello di United è un grande passo per collegare la capitale della Giordania a Washington C e incoraggiare i viaggiatori americani a venire a vedere le nostre attrazioni di fama mondiale come Petra, Wadi Rum e il Mar Morto".