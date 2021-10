Thai torna in Europa dal 30 ottobre, ripristinato anche il volo su Milano

Thai si prepara al ritorno sulle rotte internazionali in vista della riapertura dei confini ai turisti stranieri vaccinati a partire dal prossimo primo novembre. La compagnia dalla fine di questo mese riattiverà 30 rotte in totale, 8 delle quali sull’Europa. E tra queste ci sarà anche quella su Malpensa.

Le città del Vecchio Continente che vedranno tornare gli aerei del vettore thailandese sono Londra, Francoforte, Parigi Bruxelles, Milano, Copenhagen, Stoccolma, Zurigo e Monaco (quest’ultimo dal primo gennaio 2022). Per quanto riguarda le frequenze, queste varieranno da un minimo di una a un massimo di 4 voli alla settimana.



Tutti i collegamenti verranno effettuati da e per Bangkok e in alcuni casi sono previsti scali anche a Phuket.