Volotea vince la gara per la continuità territoriale

Volotea vince la gara per collegamenti sulla Sardegna in continuità territoriale. La compagnia aerea ha annunciato l’esito con una nota, precisando che i voli prenderanno il via da venerdì 15 ottobre. Le tariffe agevolate riguardano i voli su Alghero, Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino.

“Volotea - si legge nella nota - ha confermato, inoltre, l’apertura della sua terza base sarda ad Alghero, che si aggiungerà a quelle di Olbia e Cagliari”.



I voli in continuità territoriale, come precisato anche dalla Regione Sardegna, saranno operati da Volotea fino al 14 maggio 2022.