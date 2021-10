CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SULLA DIGITAL EDITION DI TTG MAGAZINE

Lucidi, freddi e veloci. Tre requisiti fondamentali per chi deve guidare una corazzata come la Sea. Azienda aeroportuale che sta cercando finalmente di uscire dalle sabbie mobili del Covid19.



Periodo infinito che ha lasciato cicatrici profonde su tutto il mondo del trasporto aereo, con un'appendice molto pesante per le società di gestione aeroportuale.



Ecco perché “bisogna essere lucidi, freddi e veloci. Abbiamo affrontato una situazione improvvisa”.



Questo il primo pensiero di Armando Brunini, l'amministratore delegato della milanese Sea, incontrato da TTG Italia in questo appuntamento di Match Point