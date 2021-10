easyJet, un volo in più sulla rotta Palermo-Milano Malpensa

easyJet potenzia i collegamenti tra Palermo e Milano Malpensa. A partire dal 2 dicembre 2021, infatti, il vettore opererà il primo volo del mattino. Il nuovo collegamento, che decollerà dallo scalo palermitano alle 7, sarà operativo ogni giorno durante tutta la stagione invernale 2021-2022.



La novità si aggiungerà ai servizi già disponibili che collegano quotidianamente lo scalo siciliano con la principale base italiana della low fare.



"Con questo volo - spiega la compagnia in una nota - easyJet intende migliorare e rafforzare la propria offerta rivolta alla clientela business. Il volo delle 7, infatti, consente a chi deve recarsi a Milano per lavoro di arrivare in città per le prime riunioni del mattino ed eventualmente rientrare in Sicilia in serata".



Nella stagione invernale, inoltre, la low cost potenzierà ulteriormente la capacità da e verso la Sardegna estendendo al periodo natalizio (a partire dal 17 dicembre 2021) la rotta che collega l'aeroporto di Milano Bergamo e Olbia con tre frequenze settimanali (lunedì, venerdì e domenica). La compagnia rafforzerà anche l’offerta da Milano Malpensa con un aumento delle frequenze verso gli scali di Olbia e Cagliari.