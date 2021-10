Green Pass e viaggi: istruzioni per l’uso

“Treni a lunga percorrenza, aerei, ristoranti, cinema e ora anche luoghi di lavoro. Il giorno dell'estensione del Green Pass a tutti gli ambiti della vita collettiva è arrivato. Dal 15 ottobre l'uso del certificato verde è allargato a tutti i lavoratori del...

“Treni a lunga percorrenza, aerei, ristoranti, cinema e ora anche luoghi di lavoro. Il giorno dell'estensione del Green Pass a tutti gli ambiti della vita collettiva è arrivato. Dal 15 ottobre l'uso del certificato verde è allargato a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. E, quindi, anche agli addetti delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Controlli adeguati e multe inasprite - da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che violano l'obbligo, ma anche sanzioni da 400 a 1.000 euro per i datori che omettono i controlli - saranno gli strumenti con cui il Governo gestirà le nuove disposizioni, che dovranno riportare gli italiani, almeno quelli in possesso di Green Pass, alla vita di prima…). (…Prosegue sulla Digital edition di TTG)