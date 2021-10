Fa tappa a Milano con un anno di ritardo sulla tabella di marcia per via dell’emergenza Covid l’edizione 2021 di World Routes, che si terrà da domenica 10 a martedì 12 ottobre presso i padiglioni di MiCo - Milano Convention Centre.

Ospitato da Sea Aeroporti di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, Enit e l’aeroporto di Bergamo, World Routes accenderà i riflettori sulle opportunità di crescita a lungo termine per la città e l’intera regione.



I temi

Si tratta di un appuntamento fondamentale per mettere le basi sulle strategie future del comparto, un evento tanto più atteso oggi in un momento in cui il settore ha urgente bisogno di una ripresa concreta e duratura per ridare fiato a un industria fondamentale per tutta l’economia mondiale. A Milano saranno presenti oltre 125 compagnie aeree, tra cui Air Canada, Air China, Air France, American Airlines, Delta Air Lines, easyJet, Emirates, Etihad Airways, Iberia Airlines, International Airlines Group, Jet2.com, JetBlue, KLM Royal Dutch Airlines, Southwest Airlines e Wizz Air.



“Nei prossimi anni le compagnie aeree dovranno scegliere il proprio network, e la scelta ricadrà dove c'è una maggiore massa critica di passeggeri – ha dichiarato Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports -. E Milano offre questa massa critica. Il nostro obiettivo è il recupero della connettività e dei volumi di traffico. Dobbiamo lavorare intensamente con tutti gli stakeholders coinvolti per creare i presupposti giusti per una corretta ripartenza soprattutto del traffico a lungo raggio, con le nostre priorità di America e Asia e i primi risultati stanno già arrivando”.



“Ponendosi come punto di incontro per tutti gli stakeholder – ha aggiunto Steven Small, direttore di Routes -, World Routes definirà la ripresa di un settore profondamente colpito dal Covid-19. Lo sviluppo delle rotte è un settore basato sull’intessere rapporti volti a generare partnership efficaci e network di successo. E l’evento nasce proprio per favorire queste partnership”.