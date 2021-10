Continuità territoriale, rischio caos: Ita esclusa, si va alla trattativa privata

Adesso per i voli in continuità territoriale sulla Sardegna è una corsa contro il tempo, con il rischio che da venerdì prossimo non ci siano più collegamenti. La procedura d’urgenza varata dalla Regione, che aveva portato all’arrivo di due offerte da parte di Ita e di Volotea, si è infatti conclusa con un nulla di fatto.

Dopo l’esclusione di Volotea per un vizio di forma, su cui pende ora un ricorso al Tar, è arrivata anche quella di Ita, nei confronti della quale è stata riscontrata una carenza di requisiti.



Adesso la Regione, si legge su La Nuova Sardegna si trova costretta e procedere a una trattativa privata con le 12 compagnie aeree alle quali era stato inviato l’invito a presentare l’offerta. La decisione finale dovrà essere presa entro lunedì prossimo. Si prospetta quindi un weekend di fuoco.