FlyLeOne decolla oggi sulla rotta da Pescara a Trieste

Battesimo del primo volo FlyLeOne. La compagnia aerea debutterà oggi con il collegamento che unirà l’aeroporto di Pescara con quello di Trieste.

Il battesimo arriva dopo alcuni ritardi “dovuti al protrarsi di iter burocratici che hanno condizionato la timeline prevista per l’avvio delle attività”, come si legge nella nota del vettore.



Il volo decollerà alle 7, con atterraggio previsto alle 8:10. I passeggeri a bordo riceveranno, come benvenuto per il primo collegamento della compagna, uno speciale kit di bordo e saranno accolti dal comandante e ceo di FlyLeOne Stefano Costantini.



Sempre oggi, 8 ottobre, prenderà il via il collegamento diretto tra Trieste e Genova.