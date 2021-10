Air France-Klm a Rimini nel segno della sostenibilità

Air France-Klm torna a TTG Travel Experience. Il Gruppo sarà presente alla manifestazione organizzata da IEG - in scena alla Fiera di Rimini dal 13 al 15 ottobre - per presentare le sue ultime novità.

Tra queste, le nuove misure commerciali, le destinazioni invernali, i progetti volti alla sostenibilità ambientale e le new entry della flotta.



Air France-Klm avrà anche uno stand dedicato, all’interno del Padiglione A1 (corsia 2 - 070). All’interno dello spazio sarà possibile ammirare il Globo Klm creato assieme ad Armata di Mare. Si tratta di uno dei ‘100 Globi per un futuro sostenibile’ esposti a Milano in una grande mostra collettiva, volta a sottolineare l’emergenza ambientale.