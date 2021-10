British Airways prepara l'assalto al lungo raggio, Stati Uniti in primo piano

Il ritorno in volo del primo A380 della flotta di British Airways segnerà anche il rilancio delle operazioni di lungo raggio della compagnia del Gruppo Iag, ce avrà il suo culmine in un vero e proprio assalto ai collegamenti con gli Stati Uniti e un potenziamento delle rotte tipicamente leisure.

Il maxi jumbo inizierà il rollaggio a novembre con l’inserimento in alcune rotte brevi per poi passare ai voli su Miami, Los Angeles e Dubai. Contemporaneamente la compagnia porterà a 5 le frequenze giornaliere su New York per poi salire a 8 nel mese di dicembre. Non solo, con l’orario invernale saliranno a 23 le destinazioni collegate con il Nord America per un totale di 243 voli alla settimana sulla direttrice.



“Per il periodo natalizio British Airways sta estendendo il suo programma caraibico con 12 servizi a settimana per Barbados – si legge in una nota del vettore - e nove ciascuno per Antigua e St Lucia, che saranno divisi tra gli aeroporti di Heathrow e Gatwick. Anche i voli per le destinazioni di lusso dell'Oceano Indiano, Maldive e Mauritius, aumenteranno a 10 e sei a settimana durante il periodo natalizio”.