Continuità territoriale: Volotea presenta il ricorso al Tar

Martedì 5 ottobre Volotea ha presentato il ricorso al Tar in merito all’esclusione dalla gara per la continuità territoriale, “chiedendo la sospensiva dell’efficacia del provvedimento”, riporta il vettore in una nota. L’esclusione era arrivata a causa di un vizio di forma.

Secondo la compagnia “la decisione di escludere Volotea dalla gara per una mera formalità lede, infatti, i principi fondamentali del diritto nazionale e dell’Unione europea in materia di contrattazione pubblica e buon andamento dell’amministrazione, eliminando di fatto ogni forma di concorrenza tra i due partecipanti”.



I legali della low-cost stanno lavorando anche a un reclamo formale che verrà inoltrato alla Commissione europea a Bruxelles.