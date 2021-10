Il Governo mette Air Seychelles in amministrazione controllata

Air Seychelles entra in amministrazione controllata dopo il peggioramento della situazione finanziaria che ha portato la compagnia a superare i 70 milioni di debito, una cifra troppo pesante per un vettore di quelle dimensioni.

La decisione è stata presa dallo stesso Governo, che, si legge su Simpleflying, ha nominato due amministratori. A loro il compito di trovare una via d’uscita tra ristrutturazione, piano di rilancio oppure come estrema ratio la chiusura del vettore.



Secondo l’esecutivo del Paese il colpo di grazia è arrivato con la cessione allo stesso Governo del 40 per cento del capitale detenuto da Etihad. Creata nel 1983, la compagnia aerea dell’arcipelago ha attualmente 7 aerei in flotta.