Tutto secondo pronostico: al primo appello per la gara per rilevare il marchio di Alitalia non si sarebbe presentato nessuno. Una conferma delle previsioni della vigilia, con il valore posto come base d’asta, 290 milioni di euro, giudicato dal mercato non realistico. E anche Ita, che non aveva lesinato critiche a prezzo, si è per ora tirata fuori, anche a rischio di arrivare all’avvio delle operazioni il prossimo 15 ottobre senza potere utilizzare lo storico brand.



La nuova procedura

Adesso verrà messa moto la macchina per la fase due, dove saranno ammesse le offerte al ribasso, ricorda Il Corriere della Sera, ma anche questo secondo passaggio non sembra essere scontato. E vanno anche ricordate le frizioni fra Ita e i commissari dopo le dure critiche del presidente della nuova compagnia Alfredo Altavilla in merito al prezzo fissato.

Intanto oggi è previsto un nuovo incontro tra i vertici di Ita e i sindacati per illustrare le prossime mosse della compagnia mentre proseguono i dialoghi con i soggetti internazionali (Air France-Klm con Delta da una parte e Lufthansa dall’altra) per iniziare a mettere le basi per un’alleanza.