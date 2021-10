Telenovela Air India, i media: “Ha vinto Tata Group”. Ma il Governo smentisce

La telenovela della vendita di Air India sembra non avere fine, anche nel giorno in cui tutti i principali quotidiani economici del Paese davano per certa la ‘vittoria’ di Tata Group.

La gara per aggiudicarsi il vettore indiano era partita all’inizio d quest’anno e in competizione erano entrati, appunto, Tata e il patron di SpiceJet Ajay Singh. L’iter è stato più volte prolungato da parte del Governo del Paese finché venerdì scorso fonti di stampa avevano dato per vincente Tata.



Sull’argomento sono progressivamente arrivate più conferme, poi a doccia fredda da parte dell’esecutivo del Paese, riporta Simpleflying, per bocca del ministro delle Finanze: le informazioni circolate sono incorrette e notizie sull’argomento verranno fornite dallo stesso Governo a tempo debito. La telenovela prosegue.