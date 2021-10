Alitalia, cigs prolungata fino al 2023

La cigs per i dipendenti Alitalia dovrebbe essere prolungata fino al 2023. L’annuncio arriva da Uiltrasporti, che ha sottolineato l’impegno dell’esecutivo in questo senso.

Per il momento, come riporta ansa.it, la proroga dovrebbe essere fino al 2022, ma con l’impegno per l’anno successivo. Le parti sociali hanno comunque ribadito l'impegno per proseguire la trattativa, anche alla luce del numero di lavoratori che resterebbe ancora scoperto.



L’annuncio arriva nelle stesse ore in cui la newco Ita ha siglato un accordo con Airbus per l’acquisto di nuovi aeromobili da inserire in flotta.