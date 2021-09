Emirates: “Regole uniformi e condivise per ripartire”

“Il quadro è ancora non omogeneo e questo porta a desistere nel pianificare un viaggio, sia per lavoro che per turismo”. Così Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates illustra nel nuovo numero di TTG Magazine lo scenario di frammentazione normativa che sta ostacolando la ripresa del traffico aereo a livello internazionale.

“Quello che auspico - continua - è che nei vari Paesi si possa procedere mettendo a punto procedure di accesso con regole uniformi o quantomeno condivise”.



Una richiesta caldeggiata da altri attori del comparto aereo. “Il problema più urgente - gli fa eco Aldo Sarnataro di Neos - è costituito dalle restrizioni e limitazioni poste alla libera circolazione tra i paesi, considerando che il trasporto aereo vive della movimentazione delle persone e delle merci. Inoltre, ad oggi non esiste un'armonizzazione dei requisiti e delle normative vigenti nei diversi paesi, così come non esiste una reciprocità tra le regole poste dai singoli paesi". Una situazione che ha imposto modifiche all'operatività continue…(continua nella digital edition)