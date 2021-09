Scontro su Gatwick:  British lascia, si apre la guerra delle low cost

British Airways lascia i voli corto raggio su Gatwick e apre lo scontro su uno degli aeroporti che più potrebbero interessare le low cost. Con Vueling che potrebbe tentare il colpo di atterrare in Inghilterra.

Attualmente, Gatwick è uno degli aeroporti principali di easyJet, che lo collega con gran parte del Mediterraneo. L’attività di Ryanair, come spiega preferente.com si limita ad alcuni voli sull’Irlanda. British ne aveva fatto uno snodo fondamentale per i voli corto raggio.



Ma nello scacchiere c’è anche Wizz Air, la compagnia che più di ogni altra sta cercando di agganciare la ripresa dei trasporti per soffiare spazio ai competitor. Per ora Wizz Air, in Inghilterra, opera perlopiù su Luton, ma Gatwick sarebbe un’altra cosa.



Fino a poco fa, tuttavia, su Gatwick non c’erano spazi di crescita. Ma gli slot che Brisith sta per lasciare liberi sono un’ottima occasione. La vendita dovrebbe partire il prossimo aprile e in quel momento partirà la corsa agli slot.



Per Vueling, afferma il portale di informazione trade spagnolo, si tratterebbe di un’ottima occasione per mettere piede in Inghilterra. Ma la battaglia si concluderà solo la prossima estate.