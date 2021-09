Ghiringhelli, Emirates: “Il fattore Expo Dubai sarà fondamentale”

I voli Covid tested si sono rivelati fondamentali per il rilancio del trasporto aereo. In particolare per quanto riguarda Emirates, ora alla vigilia dell’apertura dell’Expo di Dubai...

“I voli Covid tested si sono rivelati fondamentali per il rilancio del trasporto aereo. In particolare per quanto riguarda Emirates, ora alla vigilia dell’apertura dell’Expo di Dubai. "L'autunno 2021 – sottolinea il country manager Flavio Ghiringhelli (nella foto) - sarà molto diverso dal precedente, per Emirates, per il 'fattore Expo', una kermesse che dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022 sarà in continuo movimento e per la quale si stima parteciperanno 20 milioni di visitatori, ospiti degli oltre 190 Paesi partecipanti. Noi di Emirates ci faremo ovviamente trovare in prima linea nell'intercettare questo traffico…”. ‘…continua a leggere nella digital edition’