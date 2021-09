Delta vuole una lista nera comune dei passeggeri indisciplinati

Quello dei passeggeri indisciplinati a bordo degli aerei sta diventando un problema sempre più sentito, in particolare negli Stati Uniti dove recentemente la Federal Aviation Administration ha chiesto un ulteriore inasprimento delle sanzioni per chi si rende reo di questo tipo di infrazioni.

Ora si stanno muovendo anche le compagnie aeree e, secondo quanto anticipato dal New York Times, Delta si preparerebbe a chiedere agli altri vettori di creare una sorta di database con l’elenco dei passeggeri in lista nera.



La compagnia aerea Usa ha infatti già un proprio elenco dove compaiono oltre 1.600 viaggiatori che non sono più accettati a bordo. Tuttavia questo non impedisce agli stessi di volare con altre compagnie, con il rischio di creare lo stesso tipo di problemi. Secondo gli ultimi dati solo quest’anno sarebbero stati messi sotto indagine oltre 4.400 casi.