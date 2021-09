Klm rilancia sugli Stati Uniti e aggiunge Las Vegas e Miami per la winter

Dietrofront per Klm sul network statunitense. A poche settimane dall’annuncio del taglio all’operativo per la winter, con la cancellazione dei voli da Amsterdam su Miami, Orlando e Las Vegas, il vettore olandese coglie la palla al balzo del ripristino dei viaggi in direzione degli Stati Uniti e rilancia su due delle mete inizialmente previste, ovvero Miami e Las Vegas.

Il nuovo operativo prevede, secondo quanto riportato da Simpleflying, tre frequenze alla settimana su entrambe le destinazioni. I voli vanno ad aggiungersi a quelli già schedulati in direzione di Atlanta, Boston, Washington, Houston, New York, Los Angeles, Minneapolis, Chicago e San Francisco.