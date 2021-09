Regole e ristori, i nodi ancora da sciogliere

‘CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SULLA DIGITAL EDITION DI TTG MAGAZINE’

"Se all'orizzonte il trasporto aereo torna a vedere sprazzi di sereno, non mancano le criticità. E c'è chi, come il ceo di Ego Airways Matteo Bonecchi, vede ancora nero: "Senza ristori da parte dei governi o senza iniezione di liquidità da parte di investitori istituzionali nessuna compagnia sarà in grado di superare l'inverno che ci si prospetta davanti", tuona. Più in generale viene rilevato un problema su tutti, che è quello della confusione sulle normative: "Il quadro è ancora non omogeneo e questo porta a desistere nel pianificare un viaggio - evidenzia Flavio Ghiringhelli di Emirates -, sia per lavoro che per turismo…".