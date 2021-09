Qatar Airways, da novembre i voli per Almaty

Partiranno il prossimo 19 novembre i nuovi voli di Qatar Airways per Almaty, in Kazakistan. I collegamenti saranno operati con A320, configurati con 12 posti in Business Class e 132 in Economy Class.

“Siamo orgogliosi di portare i nostri pluripremiati servizi in Kazakistan, aggiungendo questa destinazione unica alla nostra rete in costante crescita - commenta in una nota Akbar Al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways -. Questo nuovo servizio rafforza le relazioni tra lo Stato del Qatar e la Repubblica del Kazakistan e riafferma il nostro impegno a sviluppare ulteriormente il commercio e il turismo tra i nostri due grandi Paesi”.



I servizi saranno effettuati il venerdì e il lunedì, con partenze programmate all’1,15 da Doha e alle 21,40 da Almaty.