Piglio da imprenditore, un talento nel gestire trattative internazionali e rapporti con la politica. Alfredo Altavilla è l’uomo scelto dal Governo Draghi per guidare la nascita di Italia Trasporto Aereo, la nuova compagnia aerea che dal 15 ottobre prenderà il volo al posto di Alitalia.



Nella quinta puntata di ‘Ritratti’ - nuova rubrica del podcast ‘Gente di viaggi’ - raccontiamo la storia del manager delle ‘sfide impossibili’. In passato braccio destro di Sergio Marchionne, aveva avuto un ruolo centrale nella nascita del Gruppo Fca. Oggi presidente di Ita, si trova alle prese con una situazione inedita per l’industria del trasporto aereo italiano e internazionale.



