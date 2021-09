Royal Air Maroc: Mohammed Adil Korchi nuovo direttore generale per l'Italia

Cambio della guardia ai vertici di Royal Air Maroc in Italia. Dopo 7 anni la direzione generale passa da Mohammed Maali a Mohammed Adil Korchi, che vanta 25 anni di esperienza nella compagnia e che in precedenza era alla guida del vettore per il Portogallo.

“In linea con la precedente gestione – si legge in una nota -, punteremo ad offrire le nostre migliori soluzioni di volo per la comunità marocchina residente in Italia, per il mercato leisure e per le aziende che hanno rapporti commerciali con il Marocco, l’Africa Subsahariana ed il Nord America”.



Royal Air Maroc ha confermato i voli su Milano, Bologna, Venezia, Torino e Roma: “L’Italia rimane un mercato strategico per la compagnia – conclude il comunicato -, dobbiamo il nostro successo al rapporto consolidato con tutti gli operatori della filiera distributiva, con i quali rafforzeremo ulteriormente la nostra collaborazione per cogliere al meglio le nuove sfide che ci attendono”.