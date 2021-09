Delta Air Lines: soddisfazione per la riapertura degli Usa

Anche Delta Air Lines festeggia l’annuncio della riapertura degli Usa ai viaggiatori internazionali.

"Le persone di tutto il mondo sono pronte a riprendere in mano la propria vita e riconnettersi con i propri cari - ha detto il ceo Ed Bastian (nella foto) -. La scienza ci dice che le vaccinazioni abbinate ai test sono il modo più sicuro e responsabile per riaprire i viaggi internazionali. Plaudo alla mossa dell'amministrazione di revocare le restrizioni prima delle festività natalizie, in modo che le famiglie possano finalmente riunirsi di nuovo. In Delta, non vediamo l'ora di fare la nostra parte nel riunire i nostri cari, facilitando al contempo la continua ripresa economica degli Stati Uniti".



Il sistema messo in campo dagli Usa, che prevede la vaccinazione completa più un tampone negativo tre giorni prima della partenza, vale anche per i cittadini statunitensi vaccinati di ritorno dall'estero.