EasyJet: dal 2022 potenziamento su Spagna e Portogallo

Durante il prossimo anno, easyJet ha in programma il rafforzamento delle basi stagionali in Spagna e Portogallo. La compagnia aerea aggiungerà due aerei a Malaga, due a Palma e uno a Faro a partire da maggio 2022. L'investimento creerà circa 150 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggi, con contratti locali in entrambi i paesi.

Come segnalato da TTG Media, la prossima estate easyJet avrà cinque aerei basati a Malaga, dove è la seconda compagnia aerea più grande, e sette a Palma, portando la flotta spagnola a 16 aerei, di cui quattro nella base a Barcellona. La compagnia aggiungerà anche un ulteriore aeromobile a Faro, incrementando quindi la flotta con sede in Portogallo e Spagna del 70% rispetto ai livelli pre-pandemia.



Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet, ha spiegato: “La creazione di due nuove basi stagionali è una mossa importante. La decisione di aggiungere cinque velivoli su questi scali testimonia l'importante ruolo che svolgono nella nostra rete e nella ripresa post-pandemia. Ora possiamo continuare a far crescere la nostra presenza in queste destinazioni chiave”.