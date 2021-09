Ryanair fissa un nuovo obiettivo: 225 milioni di passeggeri per il 2026

Arriva il nuovo piano quinquennale di Ryanair e la compagnia alza l’asticella del programma di crescita portando l’obiettivo per il 2026 a quota 225 milioni di passeggeri in un anno.

Il progetto ha ricevuto l’approvazione da parte del board degli azionisti e con questo passaggio viene anche confermato l’ordine che porterà l’ingresso in flotta di 210 B737 con il modello realizzato apposta per il vettore (con 6 posti in più rispetto ai tradizionali Max) e che è stato ribattezzato Gamechanger.



“Con queste nuove consegne, quest'anno Ryanair aprirà 10 nuove basi in tutta Europa mentre collaboriamo con i partner aeroportuali per aiutarli a recuperare traffico e posti di lavoro dopo il Covid – ha commentato il ceo Michael O’Leary -. Ryanair prevede di creare oltre 5mila nuovi posti di lavoro per piloti, personale di bordo e ingegneri nei prossimi 5 anni e il gruppo è entusiasta di aver aperto un centro di formazione aeronautica da 50 milioni di euro a Dublino, con altri 2 centri di formazione di alta qualità programmato per Spagna e Polonia nei prossimi 5 anni”.