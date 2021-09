easyJet: impennata delle prenotazioni dopo lo stop ai tamponi per i vaccinati in Uk

L’allentamento delle restrizioni in Gran Bretagna, dove i viaggiatori vaccinati non dovranno più fare il tampone in entrata nel Paese, sembra avere messo il turbo alle prenotazioni per il mese di ottobre, quando il provvedimento sarà operativo. È quanto emerge dai dati di easyJet e della divisione Holidays della compagnia.

In una nota diffusa nel weekend, il vettore low cost ha annunciato che in queste ore provvederà a incrementare i posti offerti in particolare verso le destinazioni più gettonate di Spagna, Portogallo e Turchia, quest’ultima recentemente uscita dalla lista dei Paesi a rischio, dove la stagione turistica è più lunga.



“Abbiamo visto un'enorme impennata delle prenotazioni da quando il governo ha deciso di smantellare il sistema dei semafori, eliminare il test pre-partenza e rimuovere dalla lista rossa le famose destinazioni estive – ha commentato il chief commercial officer Sophie Dekkers -. Per i britannici che si affannano per il sole estivo dell'ultimo minuto, in particolare durante la metà di ottobre, stiamo organizzando ancora più voli per soddisfare questa domanda aggiuntiva”.