Il tabù del volo 666: il numero da evitare e l'azzardo di Sun Country

Questione di scaramanzia, ma anche nel mondo del turismo certi numeri c’è chi pensa sia meglio evitarli. Il classico esempio è il numero 13 che, negli Stati Uniti, non compare mai negli alberghi. Ma anche nel mondo del trasporto aereo esiste un numero tabù, anche in questo caso in particolare nel Nord America, ed è il 666.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, attualmente nel mondo esistono solamente 20 rotte che vengono riconosciute con la sigla 666, il numero del Diavolo per antonomasia. Queste vengono operate nella quasi totalità in Europa e in Asia, dove la ritrosia tipicamente a stelle e strisce verso queste cifre è molto meno marcata.



Ma anche negli States questo muro è stato abbattuto: dallo scorso primo aprile la compagnia Sun Country ha deciso di prendersi il rischio e ha piazzato il famigerato codice sul volo tra Tucson e Minneapolis.