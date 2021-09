È ufficialmente aperta da oggi la gara per aggiudicarsi il marchio di Alitalia: base d’asta 290 milioni. Con la pubblicazione del bando anche sul Financial Times oltre ad alcun quotidiani italiani, si apre il processo di cessione del brand come richiesto dalla Commissione europea attraverso una gara pubblica.

Il bando di gara è aperto a “imprese individuali o in forma societaria di qualsiasi nazionalità – si legge sul bando -, in possesso di un patrimonio netto alla data di presentazione della Richiesta di Ammissione non inferiore a 200 milioni di euro e titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo”.



Nella prima fase, con scadenza 4 ottobre, verranno ammesse solamente offerte vincolanti uguali o superiori alla base d’asta. In caso di esito negativo si potranno presentare anche offerte inferiori, mentre come estrema ratio si passerebbe “alla cessione del brand senza vincoli procedurali nei confronti dell’operatore economico da essi individuato”.



Al termine del 4 ottobre, in caso di esito positivo, si passerà alle offerte di rilanci da inviare entro due giorni con una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro.