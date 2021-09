Qantas torna a volare su Londra da dicembre

Decollerà il prossimo 18 dicembre il primo volo di Qantas sull’Inghilterra dagli stop legati alla pandemia.

Ma la compagnia non si fermerà al vecchio continente: il vettore ha infatti annunciato la ripresa delle operazioni anche su Los Angeles, Vancouver e Singapore. L’intenzione, dunque, è di iniziare a ripristinare anche il network lungo raggio.



Per gli australiani, come precisa travelmole.com i voli d’oltreoceano sono interdetti fin dall’inizio dell’epidemia. Ora i dati sulle vaccinazioni nel Paese fanno ben sperare e il Governo ha deciso di estendere i divieti di viaggio fino al 17 dicembre. Dal giorno successivo Qantas riprenderà le operazioni sul long haul.