di Lino Vuotto

Nell’anno peggiore di sempre del trasporto aereo c’è una voce che ha retto l’impatto in maniera importante; certamente non a livello di volumi, ma sul fronte dell’incidenza dei ricavi le ancillary revenue hanno assunto un impatto sempre più determinante e nel business del trasporto aereo potrebbe essersi aperta una nuova era, un punto di non ritorno.

È quanto emerge dall’edizione 2021 del CarTrawler Yearbook of Ancillary Revenue redatto da IdeaWorks, che per la prima volta ha avuto la possibilità di prendere in esame i dati di 75 compagnie aeree in totale. L’incidenza media nei bilanci 2020 delle voci varie, che spaziano dal bagaglio a mano al posto riservato a pagamento passando dalla prenotazione alberghiera online sul sito della compagnia, è salita dal 12,1 al 14,6 per cento. Ma ci sono casi ben più eclatanti.



Il caso Wizz Air

Per la prima volta in assoluto quest’anno è stata superata la soglia del 50 per cento e ben 4 compagnie aeree sono andate oltre questo tragurdardo: Wizz Air, Spirit, Viva Aerobus e Allegiant. Impressionante la percentuale della low cost ungherese: 55,9 per cento. Basti pensare che la rivale Ryanair al settimo posto si ferma al 36,7 per cento.



Le altre classifiche

Le classifiche cambiano completamente se si prendono in esame altri parametri: il valore per passeggero, ad esempio, vede Jet2 surclassare i competitor grazie al suo business ibrido. Per il vettore britannico si arriva quindi quasi a 83 dollari contro i 65 di Air Canada e i 64 di Japan Airlines. Tocca invece alle major guidare la classifica del valore complessivo del business con i primi quattro posti a stelle e strisce con American, Delta, United e Southwest davanti a Air France-Klm. In questo calo i numeri sono in netto calo rispetto all’anno precedente con valori che non superano mai i 4 miliardi, contro punte di oltre 7 del 2019.



Tra i dati che emergono dall’analisi c’è anche la voce che ha l’incidenza maggiore sul totale del giro d’affari, ed è forse la più tradizionale di tutte nel trasporto aereo mondiale: i programmi frequent flyer.