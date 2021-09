Emirates porta per la prima volta l’A380 in Turchia

L’A380 atterra per la prima volta in Turchia. Emirates ha annunciato l’introduzione del primo volo commerciale di linea con questo modello di aeromobile su Instanbul il prossimo 1 ottobre.

L’aereo sarà utilizzato per il volo giornaliero in partenza da Dubai alle 10:45 (arrivo e 14:25) e con decollo da Istanbul alle 16:25 (arrivo alle 21:50).



“Con il suo A380 di tre classi - si legge nella nota della compagnia aerea -, Emirates offrirà un totale di 517 posti, con 14 suite private in first class, 76 mini pod con sedili reclinabili in business class e 427 ampi posti in economy class, con una capienza di volo di oltre 150 passeggeri rispetto all'attuale Boeing777-300er2”.