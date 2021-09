Volotea, i numeri dell’estate: pax a +63% rispetto al 2020

Crescita del 63 per cento del numero di passeggeri trasportati, per un totale di 1,46 milioni di pax su quasi 10mila voli effettuati (il 39 per cento in più rispetto allo scorso anno) con un load factor dell’88 per cento. Sono queste le cifre dell’estate di Volotea in Italia, che nel corso della summer 2021 ha anche lanciato 9 nuove rotte.

“Positive anche le performance a livello di network internazionale - si legge in una nota della compagnia - : grazie a una nuova flotta e alla creazione di 85 nuove rotte con un forte focus sulla connettività domestica e insulare, tra giugno e agosto Volotea ha guidato la ripresa rispetto alle compagnie concorrenti, raggiungendo il 111% dei suoi posti offerti rispetto al 2019”.



“Ci auguriamo che la graduale ripartenza dei viaggi prosegua nei prossimi mesi - ha affermato Carlos Muñoz (nella foto), presidente e fondatore di Volotea -, ma di certo siamo preparati ad affrontare ulteriori alti e bassi, avendo significativamente migliorato il nostro costo competitivo di base durante la crisi”.