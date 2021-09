Ferrovie dello Stato a Expo Dubai, Di Maio: “Una vetrina per le eccellenze italiane”

di Paola Trotta

Ferrovie dello Stato di scena a Dubai. L’azienda sarà infatti Gold Sponsor del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, per raccontare la nuova vision del Gruppo FS di mobilità sostenibile e integrata a supporto dell’economia e del turismo del Paese. Il progetto su Expo prevede la valorizzazione del territorio italiano e delle sue bellezze attraverso un allestimento immersivo, con uno schermo lungo 27 metri, dove il meglio della tecnologia e dell’innovazione di Fs si fonde con i paesaggi italiani nel segno del ‘turismo ferroviario’.

Ad illustrare la partnership, ieri a Roma, Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Glisenti, commissario generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai, Nicoletta Giadrossi, presidente del Gruppo Fs Italiane e Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane.



La presentazione ha coinvolto un Frecciarossa 1000 con una livrea che richiama il simbolo e i colori del Padiglione Italia, che correrà sui binari italiani per tutta la durata dell’Esposizione Universale, dal 1 ottobre 2021al 31 marzo 2022.

"Expo Dubai è un'opportunità formidabile per l'Italia - ha detto Di Maio -: oltre 190 Paesi presenteranno modelli di integrazione tra conoscenze e tra competenze ed esperienze, per generare valore sociale, economico e culturale. Il progetto di partecipazione dell'Italia, ‘La bellezza unisce le persone’, racconta attraverso soluzioni tecnologiche innovative l'identità del nostro Paese e la capacità italiana di combinare competenze, talenti e culture".



Insieme a sostenibilità e opportunità, "la mobilità sarà uno dei temi trasversali all'intero Expo. Grazie anche alla partnership tra Fs e Padiglione Italia, potremo promuovere a Expo Dubai il modello italiano di mobilità sostenibile e integrata".