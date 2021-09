Sardegna, continuità territoriale garantita anche dopo lo stop di Alitalia

La continuità territoriale da e per la Sardegna potrà andare avanti anche dopo la cessazione delle attività di Alitalia prevista per il 14 ottobre. Ma per farlo la Regione Sardegna dovrà procedere con un rito abbreviato per la selezione di una compagnia aerea in grado di sostituire Az nei collegamenti previsti.

È quanto prevede il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Enrico Giovannini dopo il via libera della Commissione europea, che ha ravvisato nella situazione gli estremo della improvvisa interruzione del servizio, tale per cui si rende necessaria una procedura d’urgenza.



Secondo quanto riportato da Rai News, insieme al rito abbreviato per la copertura dei voli da Olbia, Cagliari e Alghero su Milano Linate e Roma Fiumicino, la Regione Sardegna attiverà anche la procedura ordinaria per avviare la macchina dell’affidamento dei voli in continuità territoriale su base pluriennale.