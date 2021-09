Brasile, il tribunale: “La compagnia aerea deve pagare le spese estetiche delle hostess”

Se le hostess devono sottoporsi a manicure, trucco e cerette per svolgere il proprio lavoro, allora la compagnia aerea deve contribuire a queste spese. Ad affermarlo è il tribunale del lavoro che, in Brasile, ha imposto al vettore Gol di riconoscere al personale femminile di volo e di terra un indennizzo per gli esborsi relativi all’estetica.

Come riporta agi.it, la decisione comporterà sia un importo mensile versato sullo stipendio sia la fornitura di un kit gratuito per il trucco.



Gol ha sottolineato che le cure cosmetiche erano solo raccomandazioni da parte dell’azienda e non obblighi, ma il tribunale ha ritenuto che il maggiore esborso per il personale femminile dovesse essere riequilibrato.