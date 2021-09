Si chiude la discussione sui posti a sedere degli accompagnatori vicino a disabili e minori sugli aerei. Il Tar del Lazio ha scritto l’ultima parola, dando ragione a Enac. L’associazione aveva disposto che gli accompagnatori non dovessero pagare per avere il posto a sedere di fianco a disabili e minorenni.

Ryanair, come spiega una nota dell’Enac, aveva presentato ricorso al Tar del Lazio, che però ha deciso di rigettarlo.



“In particolare, con ordinanza attentamente motivata - si legge nella nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile -, il Tar ha concordato con l’Enac in merito alle ragioni di safety (sicurezza del volo) che sono alla base del provvedimento”.



I rimborsi

Sempre nella medesima nota, Enac precisa anche che “Ryanair, durante l'incontro dell'8 settembre 2021 con Michael O’Leary, formalizzato con nota del 10 settembre u.s., ha ribadito che Ryanair continua a conformarsi alla Disposizione Enac rimborsando il costo per il posto a sedere dell’adulto accompagnatore del bambino minorenne/disabile, ma ha, altresì, espresso la volontà di continuare nel corso del giudizio, avendo la pratica del 'surcharge' solo una dimensione commerciale non censurabile da Enac”.