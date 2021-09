Per la nona volta consecutiva l’aeroporto Changi di Singapore si aggiudica il primo posto nella classifica stilata da Travel+Leisure sulla base delle valutazioni dei suoi lettori che prendono in considerazione facilità di accesso, check-in e sicurezza, ristoranti e bar, shopping e design di insieme.

A stravincere la graduatoria è l’Asia: 6 scali della top ten sono infatti asiatici, e il Giappone fa il pieno, con 3 aeroporti classificati nei primi 10 del mondo.



Alle spalle di Singapore si classifica il nuovo aeroporto di Istanbul, mentre la terza posizione è di nuovo appannaggio dell’Asia, con l’Incheon di Seoul.



Quarta e quinta piazza per il Medio Oriente, con l’aeroporto di Dubai subito fuori dal podio e con l’Hamad international di Doha alle sue spalle.



Sesto posto per il primo degli aeroporti giapponesi, l’Haneda di Tokyo; alle sue spalle, ancora Asia con lo scalo di Hong Kong, seguito dal Narita, sempre a Tokyo.



In mezzo a questa sfilza di aeroporti orientali si inserisce Zurigo, in nona posizione, mentre la graduatoria si chiude di nuovo in Giappone con l’aeroporto internazionale di Osaka.