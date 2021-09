easyJet da Napoli: ritornano i voli su Tel Aviv e Tenerife

Un passo avanti sulla strada della ripartenza dell’outgoing. Protagonista easyJet, che ha deciso di riattivare nel weekend un collegamento bisettimanale tra l’aeroporto internazionale di Napoli e il Ben Gurion di Tel Aviv, confermando il graduale ripristino del proprio network pre-pandemia. L’aereo è decollato nel pomeriggio di sabato 11 settembre atterrando all’aeroporto della capitale israeliana alle ore 18.25.

Dal 19 settembre inoltre Israele tornerà a consentire i viaggi di gruppo anche per motivi di turismo, oltre che religiosi.

Altra conferma della graduale ripartenza del vettore è la decisione di ripristinare, a partire dal 31 ottobre, anche il collegamento settimanale con Tenerife; dal 3 novembre, poi, sarà inaugurata la nuova rotta verso Sharm el Sheikh, che sarà operata il mercoledì e il sabato, portando a 25 le destinazioni internazionali servite da easyJet dall’aeroporto campano.



Infine, la compagnia ha previsto un incremento di 1.100 posti per il collegamento da Napoli a Nizza a di 4.500 per quello sull’aeroporto berlinese di Brandeburgo.